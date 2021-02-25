تفاصيل الاتصال الهاتفي بين خالد بن سلمان ووزير الدفاع البريطاني

أعلن نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، تلقيه اتصالا هاتفيا من وزير الدفاع البريطاني، بن والاس.

وقال بن سلمان، في تغريدة على تويتر: "تلقيت اتصال من وزير الدفاع بالمملكة المتحدة بن والاس".

وأضاف: "بحثنا العلاقات الدفاعية بين بلدينا الصديقين وحرصنا المشترك على تحقيق الأمن والاستقرار الاقليمي والدولي".

ومن ناحية أخرى، كشف البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، عما ستقدم عليه الولايات المتحدة، في حال تعرضت المملكة العربية السعودية لأي هجوم، من أي قوة في المنطقة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، في مؤتمر صحفي، إن الولايات المتحدة لديها علاقة منذ زمن طويل مع السعودية، مؤكدة أنه "عندما تتعرض المملكة العربية السعودية لهجوم سندافع عنها".

وأشارت بساكي إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، سيتصل بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز قريبًا.

وكان بايدن، قد أعلن في وقت سابق من الشهر الحالي، دعم السعودية في الدفاع عن سيادتها وأراضيها من تهديدات ميليشيات تدعمها طهران.