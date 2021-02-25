في 24 ساعة.. سوريا تسجل 61 إصابة بكورونا و4 وفيات

أعلنت وزارة الصحة السورية عن تسجيل 61 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية بحسب ما أعلنت وزارة الصحة السورية. وأشارت الصحة السورية في بيانها أن إجمالي الإصابات بالفيروس المستجد في البلاد ارتفع منذ بداية الجائحة وحتي الان الي 15343 حالة. كما رصدت الصحة السورية تعافي 79 حالة من الإصابات المسجلة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 9468 حالة . فيما سجلت الوزارة السورية خلال الساعات الماضية وفاة 4 حالات من الإصابات المسجلة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1008.

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