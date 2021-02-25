روسيا: لن نبادر إلى قطع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي فلاديمير تشيجوف، أن روسيا لن تبادر إلى قطع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي.
وأوضح "تشيجوف"، في حديث عبر قناة "روسيا-24"، أن "كل ما هو مجمد في علاقاتنا مع الاتحاد الأوروبي للأسف، أصبح نتيجة لأعمال شركائنا في الاتحاد الأوروبي وجميع من يؤيدونهم من كافة الأطراف".
وتابع "الحديث لم يدُر قط حول أن روسيا قد تبادر إلى قطع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي".
ومع ذلك لم يستبعد قيام روسيا بخطوات غير متناسبة ردا على قيود من قبل الاتحاد الأوروبي.
وقال: "في حال مواصلة الاتحاد الأوروبي أعماله الهدامة لن تقف روسيا مكتوفة الأيدي، وستجد وسائل مناسبة للتأثير على الوضع، ويمكن وصف ذلك برد غير متناسب، ولكن ذلك لن يبقى بدون عواقب".
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