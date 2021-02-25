الرئيس الأمريكي يوقع أمرا تنفيذيا جديدا

أعلن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، توقيع الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمرا تنفيذيا بشأن الاقتصاد الأمريكي.

وقال "بايدن"، في كلمة إلى الشعب الأمريكي "سنكون في الموقف الأفضل في المنافسة عالميا، ولا يجب أن يواجه الشعب الأمريكي نقصا في الخدمات".

وأضاف بايدن "يجب أن نمنع الأزمات في سلسلة الإمدادات".

ويزور الرئيس الأمريكي جو بايدن، وزوجته "جيل"، ولاية تكساس، الجمعة؛ لتفقدها عقب الأضرار الفادحة التي تسببت بها عاصفة ثلجية غير مسبوقة حرمت ملايين السكان من الكهرباء ومياه الشرب.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جان بساكي إن الرئيس الأمريكي والسيدة الأولى سيتوجهان الجمعة إلى هيوستن، كبرى مدن تكساس، حيث سيلتقي بايدن مسئولين محليين لمناقشة خطط الإغاثة بعد موجة الصقيع، والخطوات اللازمة، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس".

وسبق أن أعلن بايدن ولاية تكساس "منطقة كوارث" عقب عاصفة ثلجية نادرة حرمت ملايين السكان من الكهرباء ومياه الشرب.

وأودت موجة الصقيع القطبي في جنوب الولايات المتحدة ووسطها بحياة 70 شخصًا على الأقل، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.