ابشر توظيف أسماء المقبولين بالمباحث العامة 1442، شهدت عملية البحث عن أسماء المقبولين بالمباحث العامة في ثلاث رتب عسكرية وهى رتبة رقيب وعريف وجندي للعمل بالمباحث العامة التابعة للإدارة المركزية بوكالة وزارة الداخلية السعودية، بحث مكثفاً من قبل الأفراد المتقدمين في شغل تلك الوظائف ، وذلك بعد أن أعلن معهد المباحث العامة عن نتائج القبول المبدئي بوظائف المباحث العامة عبر ابشر توظيف.

ابشر توظيف أسماء المقبولين بالمباحث العامة 1442 وسلم الرواتب:-

أتاح معهد المباحث العامة أمام الأفراد المتقدمين من قبل لشغل وظائف المعهد بثلاث رتب عسكرية (عريف، رقيب، جندي) استعراض أسماء القبول المبدئي بتلك الرتب عبر ابشر للتوظيف، حيث يمكن اتباع الخطوات الاتية لمعرفة اسماء المقبولين مبدئياً كما يلي:-

* الدخول على ابشر للتوظيف.

* اختيار نتائج القبول المبدئي.

المستندات المطلوبة للمراجعة وسلم الرواتب لمن سوف يتم قبولهم نهائياً بتلك الرتب:-

طالب معهد المباحث العامة الأفراد المتقدمين لشغل الوظائف المعلن عنها والذين ظهرت أسماؤهم ضمن القبول المبدئي ضرورة إحضار المستندات التالية عند المراجعة لتلك المستندات وإجراء الاختبارات الخاصة بالوظائف المتقدم لها وذلك كما يلي:-

* طباعة نموذج الخدمة العسكرية من ابشر للتوظيف بوزارة الداخلية واستيفاء ما به من بيانات ثم توقيعه من الجهات المختصة.

* أصل بطاقة الهوية و4 صور منها للمطابقة.

* صورتان من شهادة المؤهل الدراسي طبق الأصل أي معتمدة من جهة حكومية.

* صور الشهادات الأخرى التي تتطلبها الوظيفة والموجودة على ابشر توظيف.

* ويجب على المتقدم الالتزام بالتوقيتات والأماكن المحددة للمراجعة .

* يجب على المتقدم عدم التأخر أو الغياب عن موعد المراجعة، حيث أن ذلك يعد تنازلاً منه عن استكمال اجراءات القبول النهائي لشغل الوظيفة.

* تحميل تطبيق توكلنا على الجوال وإبراز النتيجة أثناء المراجعة.

* يمنح المقبولين نهائية بالوظائف العسكرية المعلن عنها سلم الرواتب العسكرية والمتضمن بدلات وحوافز ومكافآت لجميع العاملين بالقطاع العسكري وذلك لما يبذلونه من جهد كبير للحفاظ على أمن وسلامة الوطن والمواطن ضد أية أخطار خارجية.