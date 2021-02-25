أسماء المقبولين في وظائف المباحث العامة 1442 عبر موقع ابشر بالخطوات

أسماء المقبولين في وظائف المباحث العامة 1442 أعلن معهد المباحث العامة بالمملكة العربية السعودية نتائج المقبولين في المباحث العامة 1442 وذلك من خلال موقع أبشر الإلكتروني، وهذه النتائج خاصة بالمتقدمين لوظائف (نقيب، عريف، جندي) من طلاب الدبلومات والشهادة الثانوية بالإضافة الحاصلين علي شهادة جامعية وقد أعلنت المباحث العامة عن قبولها لعدد كبير هذا العالم.

يمكنك معرفة أسماء المقبولين في وظائف المباحث العامة 1442 من خلال موقع أبشر الإلكتروني وذلك من خلال الخطوات التاليه

أدخل إلي الرابط الرسمي لمنصة أبشر الإلكترونية .

الإلكترونية . قم بتسجيل الدخول في منصة أبشر من خلال كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

إضغط علي قائمة الأسماء المقبولة للوظائف وأكتب البيانات المطلوبة مثل( رقم الهوية وأسم المستخدم ورقم الهاتف).

إضغط علي استعلام عن النتائج الأولية وستظهر لك النتيجة.

في حالة الرفض سيذكر السبب وإذا لم يتم ذكر السبب يمكنك التقدم بإعتراض لمعرفة السبب.

أعلنت المباحث العامة بالمملكة العربية السعودية عن الشروط والإجراءات المطلوبة أثناء أداء المقابلة المبدئية في حالة قبولك في الوظائف وتتمثل هذه الشروط في :

الحضور في الوقت المحدد للمقابلة دون تأخير

الحضور مرتدياً الزي الرياضي الممثل في (بنطلوب أسود وتيشيرت أبيض خالي من الرسوم)

إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة من إرتداء الكمامات والقفازات مع المحافظة علي التباعد الإجتماعي بقدر 1 متر بين كل فرد.

طباعة النموذج الخاص بإشعار المراجعة وتعبئته بشكل صحيح لتقديمه أثناء المقابلة.

أعلنت المباحث العامة عن المستندات المطلوبة التي يجب أن يحضرها المقبول للوظائف أثناء المقابلة المبدئية وفي حالة نقص أي منها يتم إستبعاد المتقدم وتتمثل هذه المستندات في الآتي :

طباعة نموذج طلب التوظيف وتعبئته

صوتان من شهادة المؤهل العلمي

4 صور من بطاقة الهوية الشخصية والأصل ليتم مطابقتهم

صورتان من سجل العائلة إذا كان متزوج

صورة بطاقة الهوية أو سجل الأسر للأب والجد أو شهادة الوفاة إذا كان الأب أو الجد متوفي.

شهادة حسن سير وسلوك

بطاقة الهوية الشخصية للأم إذا لم تكن مضافه في السجل

8 صور حديثة بخلفية بيضاء مقاس 4*6

صورتان من السجل الأكاديمي الحاصل علي البكالوريوس أو الدبلوم والأصل للمطابقة

شهادة معادلة من وزارة التعليم للحاصلين علي شهادتهم من خارج المملكة العربية السعودية

ملف بلاستيك شفاف