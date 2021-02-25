رابط التسجيل في منصة جامعة شقراء في الرياض للتعليم عن بعد

منصة جامعة شقراء للتعليم عن بعد، جامعة شقراء واحدة من الجامعات الهامة والمعروفة في السعودية، والتي تم تأسيسها منذ عام 1430 هجريًا تحت إشراف خادم الحرمين الشريفين، وتسعى تلك الجامعة للوصول إلى أفضل الطرق في التعليم والتدريس، وإخراج الطلاب بقدرات تتناسب مع سوق العمل في المملكة العربية السعودية، والجامعة تمتلك حوالي 21 جامعة موجودة في مدة مختلفة في الرياض.

جامعة شقراء في الرياض

جامعة شقراء لها 21 جامعة موزعة في مناطق مختلفة في شرق مدينة الرياض مثل الحريملاء وشقراء ودوادمي والقويعية وساجر وثادق والمزاحمية والمحمل، وأطلقت الجامعة منصة إلكترونية خاصة بها ليتمكن الطلاب من استكمال دراستهم من المنزل من خلال تلك المنصة.

حيث تتوافق منصة جامعة شقراء الإلكترونية مع رؤية المملكة 2030 لتحويل جميع الخدمات في السعودية إلى خدمات إلكترونية مثل الخدمات الحكومية والخاصة والتعليمية، حيث أن الظروف الحالية من وجود فيروس كورونا تساعد على تقوية تلك الفكرة وبشدة لأن ذلك يقلل من الاختلاط بين المواطنين والتزام الغير مبرر.

ولذلك قامت الجامعة بإطلاق منصتها الإلكترونية لاستكمال عملية التعليم وتعزيزها بتلك الطريقة، وتسمح تلك المنصة بسهولة التواصل بين الطلاب وبعضهم وبين المعلمين في الجامعة.

رابط التسجيل في منصة جامعة شقراء

للطلاب المسجلين في الجامعة يمكنهم اتباع خطوات التسجيل في منصة جامعة شقراء كالتالي:

فتح رابط منصة جامعة شقراء الرسمي.

اختيار زر تسجيل الدخول ويتم التسجيل بكتابة الاسم ورقم السر.

ومن ثم يتم توجيه الطلاب للصفحة الرئيسية في منصة جامعة شقراء.

طريقة استخدام منصة جامعة شقراء

تقدم المنصة الكثير من الخدمات للطلاب وللمسجلين بها، ومن خدمات منصة جامعة شقراء:

تسجيل الدخول من خلال الحساب الشخصي في منصة جامعة شقراء. عندما تفتح الصفحة الرئيسية للمنصة نلاحظ وجود جميع المقررات الدراسية الموجودة بالجامعة. يقوم الطالب بعد ذلك اختيار المقرر الدراسي الخاص بتخصصه وجامعته وكل المعلومات المتاحة والخاصة باختياره أو يمكنه استخدام منتديات النقاش الموجودة في المنصة التي تمت تحت إشراف المحاضرين والأساتذة بالجامعة. وتحتوي المنصة على خدمات الواجبات وهي خاصة بالأساتذة للإطلاع على واجبات الطلاب.