رابط القبول والتسجيل في القوات البرية الملكية السعودية 1442 تعد القوات البرية الملكية السعودية من أقدم فروع القوات المسلحة السعودية وأحد سيادة أركان الحرب العامة والتابعة لوزارة الدفاع السعودية، وهي المسئولة عن العمليات العسكرية البرية والمنوط لها الدفاع عن الأراضي والممتلكات السعودية من أي تهديدات خارجية، لذا يحلم الكثيرون من الرجال الانضمام إلى القوات البرية من أجل حماية الوطن ورفعة أراضيه.

شروط القبول والتسجيل في القوات البرية الملكية 1442

أوضحت وزارة الدفاع السعودي منذ فترة عن جميع الشروط الخاصة للقبول والتسجيل والانضمام إلى القوات البرية أو أحد فروع القوات المسلحة من خلال الآتي:

أن يكون المتقدم سعودي الأصل أي يكون من أبوين سعوديين.

ألا يقل عمره عن 17 عاماً، ولا يزيد عن 40 سنة.

أن يمتلك حسن السمعة والسيرة، وغير محكوم عليه في أي جريمة تخص الشرف والأمانة.

لا يعمل في أي جهة من الجهات الحكومية السعودية.

حاصل على المؤهل المطلوب وفق اللائحة التنفيذية للفرد الفني، أو حاصل على مؤهلات علمية عليا بناءً على المطلوب.

ويشترط ايضاً ألا يكون متزوج من سيدة غير سعودية.

أن يكون طول المتقدم متناسب مع الوزن، بحيث يكون الحد الأدنى للطول يعادل 160 سم.

يجب اجتياز اختبارات اللياقة البدنية، والكشف الطبي، بجانب المقابلات الشخصية لكل متقدم.

خطوات التسجيل في بوابة التجنيد الموحد

تسمح وزارة الدفاع السعودية لكافة الراغبين في الانضمام بإحدى الوظائف العسكرية الموضحة بالتسجيل في بوابة التجنيد الموحد حتى يتم التحقق من طلبات المتقدمين عن طريق هذه الخطوات:

يجب الدخول أولاً على الموقع الرسمي للتجنيد الموحد

أنقر على أيقونة ” تسجيل جديد”.

سوف تنتقل إلى صفحة أخرى بها عدة خانات يجب تعبئتها بالبيانات الشخصية الصحيحة مثل (الاسم الأول – اسم الأب – اسم الجد – رقم الهوية – رقم الجوال – البريد الإلكتروني)

وينبغي تعيين كلمة مرور جديدة، ثم تأكيدها، ويليه كتابة رمز التحقق المرئي.

وأخيراً أنقر على أيقونة ” تسجيل“.