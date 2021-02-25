فنزويلا تعلن الاحتجاج على عقوبات 4 دول أوروبية

جدة - نرمين السيد - وقال موقع روسيا اليوم، إن وزير الخارجية الفنزويلى، أكد أن مذكرات الاحتجاج جرى تسليمها إلى سفراء "فرنسا وألمانيا وهولندا وإسبانيا".

وأوضح الوزير أن هذه الدول الأربع كانت تتصرف بشكل متعمد، وشجعت على هجمات جديدة وفرض العقوبات ضد فنزويلا.

جدير بالذكر، أن فنزويلا أعلنت فى وقت سابق عن طرد سفيرة الاتحاد الأوروبى وإمهالها 72 ساعة لمغادرة البلاد.