كورونا في إسرائيل .. نتنياهو يكشف عن خطة للتخلص من الإغلاق العام

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن خطة مكونة من خمس خطوات للتخلص من الإغلاق العام المفروض للحد من إنتشار فيروس كورونا والعودة إلى الحياة الطبيعية في إسرائيل.

وقال نتنياهو خلال مؤتمر صحفي، أمس الأربعاء: "هناك أكثر من مليون إسرائيلي بالغ لم يحصلوا حتى على جرعة واحدة من اللقاح ويمكن أن يصابوا بمرض خطير وقد يموتون"، مشيرا إلى أن "الناس في جميع أنحاء العالم ينتظرون اللقاحات، بينما في إسرائيل اللقاحات تنتظر الناس".

وشدد على "أننا بحاجة لتغيير ذلك الآن"، مبينا أنه إذا كانت التوقعات الحكومية صحيحة وبقي معدل الإصابة بفيروس كورونا منخفضا، فقد تشهد إسرائيل إعادة فتح اقتصادها بالكامل بحلول أبريل".

وفي المرحلة الأولى من الخطة المكونة من خمس خطوات، سيتم بدء تطبيق برنامج "جواز السفر الأخضر" والذي سيسمح لأي شخص محصن من كورونا الاستمتاع بالأنشطة الترفيهية والفعاليات الثقافية.

أما المرحلة الثانية فتتضمن "فتح نظام التعليم بطريقة تدريجية"، وفي المرحلة الثالثة سيتم جعل نظام الجوازات الخضراء أكثر شمولية بحلول منتصف مارس.

وتهدف المرحلة الرابعة إلى تطعيم كل شخص فوق سن 16 عاما في نهاية مارس، وأخيرًا المرحلة الخامسة وهي إعادة فتح الاقتصاد بالكامل في أبريل.