ليبيا.. رصد حالات إصابة بسلالة كورونا المتحورة لأول مرة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، مساء الأربعاء، تسجيل 23 إصابة بسلالة كورونا البريطانية، وهي المرة الأولى التي يرصد فيها هذا التحور في البلاد.
قال المركز في بيان إن "فريق خبراء بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض بطرابلس قام بإجراء اختبارات للكشف عن النوع الجديد المتحور لفيروس كورونا المستجد المعروف بطفرة لندن".
وأضاف أنه "تبين من خلال الكشف على 88 عينة عشوائية موجبة لفيروس كورونا بأن 23 عينة كانت من النوع الجديد المتحور المعروف بطفرة لندن، أي بنسبة 26% من إجمالي العينات. وبذلك تم تأكيد وجود هذا النوع معمليا لأول مرة في ليبيا مع الأخذ في الاعتبار بأن هذا النوع يتصف بسرعة الانتقال".
وتابع أن "اكتشاف هذا النوع يدعو للقلق بسبب توقع ظهور موجه وبائية واسعة الانتشار وخيمة العواقب، خاصة في ظل ما نشهده من تراخ وعدم التزام بتنفيذ التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية".
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