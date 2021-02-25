البرتغال تعلن ترشيحها جوتيريس لـ ولاية ثانية بالأمم المتحدة

جدة - نرمين السيد - وقال رئيس الوزراء البرتغالى أنطونيو كوستا، فى سلسة تغريدات عبر حسابه فى "تويتر": "جوتيريس كان قادرا على الدفاع عن المثل والمبادئ المكرسة فى مثاق الأمم المتحدة، وإعادة التأكيد على دور المنظمة الذى لا غنى عنه فى حفظ السلام والأمن، وتعزيز حقوق الإنسان والتنمية المستدامة".

وأضاف أن ثلاثة جوانب من ولاية جوتيريس الأولى تستحق التركيز عليها، وهى الريادة فى معالجة أزمة المناخ، ووضع الأمم المتحدة فى قلب المعركة ضد جائحة كورونا، وإصلاح المنظمة وجعلها أكثر كفاءة مع المساواة بين الجنسين فى المناصب الإدارية.

وتابع أنطونيو كوستا: "جوتيريس أدى واجباته بحيادية وكفاءة وكان لديه قدرة على الحوار"، مشيرًا إلى أن البرتغال ستكون أول الداعمين الدبلوماسيين لإعادة انتخابه.