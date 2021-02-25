الأمم المتحدة: اجتماع حول خلاف قبرص وتركيا في 27 أبريل المقبل

أعلنت الأمم المتحدة أن الأمين العام للمنظمة، أنطونيو جوتريش يعتزم عقد اجتماع حول قضية قبرص في 27 – 29 أبريل المقبل في جنيف.

وأكد المتحدث باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك أمس الأربعاء، أن الاجتماع من المقرر أن يعقد في إطار "5+1"، الذي يضم زعيمي القبارصة الأتراك واليونانيين ووزراء خارجية بريطانيا وتركيا واليونان، إضافة للأمين العام للأمم المتحدة.

وأوضح دوجاريك أن هدف الاجتماع إيجاد قواسم مشتركة بين الجانبين التركي واليوناني في قبرص، ليكون من الممكن الاتفاق على حل طويل الأمد للقضية القبرصية على أساسها.