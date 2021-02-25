أعلنت الأمم المتحدة أن الأمين العام للمنظمة، أنطونيو جوتريش يعتزم عقد اجتماع حول قضية قبرص في 27 – 29 أبريل المقبل في جنيف.
وأكد المتحدث باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك أمس الأربعاء، أن الاجتماع من المقرر أن يعقد في إطار "5+1"، الذي يضم زعيمي القبارصة الأتراك واليونانيين ووزراء خارجية بريطانيا وتركيا واليونان، إضافة للأمين العام للأمم المتحدة.
وأوضح دوجاريك أن هدف الاجتماع إيجاد قواسم مشتركة بين الجانبين التركي واليوناني في قبرص، ليكون من الممكن الاتفاق على حل طويل الأمد للقضية القبرصية على أساسها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأمم المتحدة: اجتماع حول خلاف قبرص وتركيا في 27 أبريل المقبل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.