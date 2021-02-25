بايدن يلغى قيود ترامب بشأن تأشيرات الهجرة إلى أمريكا

جدة - نرمين السيد - أعلن البيت الأبيض، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، أن الرئيس الأمريكى جو بايدن، ألغى قرارات الرئيس السابق دونالد ترامب بشأن تأشيرات الهجرة إلى الولايات المتحدة.





وقال، فى بيان له، إن بايدن أصدر مرسومًا بإلغاء قيود ترامب على منح تأشيرات الهجرة إلى الولايات المتحدة. وتتضمن خطة بايدن بشأن الهجرة مسارًا مدته 8 سنوات لما يقرب من 11 مليون مهاجر غير شرعى للحصول على الجنسية، وعملية أقصر للوصول إلى الوضع القانونى لعمال الزراعة والمستفيدين من برنامج "الحالمين"، إضافة إلى خطة لتعزيز عمل الدوريات الحدودية من خلال التكنولوجيا.

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