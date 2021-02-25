كورونا فى المغرب .. تسجيل 419 إصابة جديدة و18 حالة وفاة

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ موقع "روسيا اليوم"، قالت وزارة الصحة المغربية، إن وباء "كوفيد 19" أودى بحياة 18 شخصًا، ما يرفع حصيلة الوفيات فى المملكة إلى 8 آلاف و592 حالة.
وأفادت بيانات "الوزارة" بأن 710 أشخاص تعافوا من الإصابة ليصل مجموع المتعافين إلى 466 ألفًا و815 شخصًا.
وأكدت الوزارة أنه تم تطعيم مليونين و911 ألفًا و635 شخصًا بالجرعة الأولى من لقاح كورونا، مشيرة إلى أن 37 ألفًا و310 أشخاص تلقوا الجرعة الثانية.
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