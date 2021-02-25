موديرنا: لقاح خاص بسلالة جنوب أفريقيا من كورونا جاهز للتجارب السريرية

أعلنت شركة موديرنا الأمريكية لصناعة الأدوية الأربعاء، أن جرعات من لقاحها الجديد الذي يستهدف سلالة جنوب أفريقيا من فيروس كورونا، قد تم إرسالها إلى المعاهد الوطنية الأمريكية للصحة من أجل إجراء تجارب عليها.
وقال رئيس الشركة ستيفان بانسيل في بيان له: "نحن نتطلع لبدء التجارب السريرية للقاح المعزز المضاد للفيروس المتغير، ونحن ممتنون للتعاون المستمر مع المعاهد الوطنية للصحة لمواجهة هذا الوباء".
وتعد السلالة الجنوب أفريقية من بين أكثر طفرات الفيروس الحالية خطرًا، لأنها قادرة على تجنب الأجسام المضادة التي تستهدف السلالات الأقدم من فيروس كورونا.
وبينما أظهرت التجارب الأولية أن لقاح موديرنا الأصلي يبقى فعالًا ضد السلالات الجديدة، قالت الشركة إنها تسعى لتطوير لقاح خاص بهذه السلالات كجزء من استراتيجيات عدة يتم درسها.
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