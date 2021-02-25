فلسطين .. المالكي يؤكد: لا انتخابات من دون القدس الشرقية‎

أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، أمس الأربعاء، أن لا انتخابات فلسطينية من دون القدس الشرقية المحتلة.
وقال المالكي، في مؤتمر صحفي خلال زيارة له إلى جنيف: "لن تكون هناك انتخابات من دون القدس الشرقية. هذا مستحيل“، مشيرًا إلى وجود ”تفاهم واضح مع الجانب الإسرائيلي للسماح لكل المقدسيين بالمشاركة في الانتخابات كمرشحين وناخبين، وللسماح بحملات انتخابية".
ووقع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في منتصف يناير مرسومًا لإجراء الانتخابات الفلسطينية في مايو يوليو، لأول مرة منذ 2006
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