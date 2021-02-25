طريقة تحديث لعبة فري فاير Garena Free Fire والحصول على آلاف الجواهر مجاناً

تعد لعبة فري فاير من ألعاب الرويال باتل، وهي لعبة مجانية تعمل على أجهزة Android وهواتف iOS وأجهزة الكمبيوتر، إنها منافسة للعبة PUB G التي اكتسبت شهرة واسعة وعدد كبير جدًا من اللاعبين في الآونة الأخيرة، تعتبر لعبة Free Fire هي أفضل بديل للعبة PUBG لعدة أسباب منها Free Free وهي أصغر بكثير من لعبة PUBG التي تعمل على هواتف الأجهزة بخلاف PUBG تحتوي لعبة Free Fire على رسومات ممتازة، على عكس ما يروج له.

قصة لعبة free fire هي أنك تنضم إلى مجموعة من اللاعبين حول العالم عبر الإنترنت، ما يصل إلى 50 لاعبًا ينافسون بعضهم البعض.

ويبقى منهم وحداً على قيد الحياة ويأخذ الصبي، في النهاية، سيبقى لاعب واحد فقط على هذه الجزيرة

تمت إضافة أوضاع جديدة أخرى في لعبة Free Fire، على سبيل المثال، الوضع 4 مقابل 4 تعارض التعليمات البرمجية

محتويات لعبة فري فايرفري فاير تحديث خريطة جديد 2021

الخريطة الجديدة لـ Bermuda 2. 0 للاعبين بداية جديدة في عام 2021 مع العديد من التجارب المختلفة.

تحتوي الخريطة على العديد من المناظر الطبيعية الجميلة مع الإنشاءات والمعالم السياحية الجديدة.

بالإضافة إلى ذلك، هناك الكثير من الأماكن السرية التي ربما لم تكن تعلم أنك قد تستخدمها والفوز في كل معركة

تحتوي الخريطة المعاد تصميمها على أربعة مواقع جديدة يجب مشاهدتها، يحتوي المشهد الجديد على العديد من الميزات المدهشة التي ستذهلك بالتأكيد

حديقة الساموراي هي أجمل المناظر الطبيعية على هذه الخريطة الجديدة، إنه يعتمد على الهيكل التقليدي لليابان مع العديد من أزهار الكرز والمنازل الخشبية اليابانية التقليدية والمسارات المرصوفة والنوافذ الخشبية الحمراء والقضبان.

ستجده في Southeast Bermuda 0، كان Sentosa في البطاقة القديمة.

وبذلك يستطيع محبي لعبة فري فاير بعد قراءة ذلك المقال اتباع التعليمات واللعب بأسلوب بسيط وسهل.