رد “توكلنا” على عدم استطاعة أحد المقيمين من استخدام التطبيق

“توكلنا” يعتبر التطبيق الأنجح على الإطلاق في الآونة الأخيرة الذي يساعد الكثير بالمملكة العربية السعودية على متابعة أحدث أخبار فيروس كوفيد19 والمعروف باسم فيروس كورونا, وقد نجح التطبيق في الانتشار حيث تم الإعلان عن وصول عدد المستخدمين في أقل من سنة إلى سبعة عشر مليون مستخدم.

الخدمات التي يقدمها تطبيق “توكلنا”

تحديث البيانات الخاصة بالعنوان – التأكد من إكمال الشخص جرعات اللقاح الخاصة بفيروس كورونا – الكشف على الأوراق الرسمية للمستخدم مثل الهوية، الإقامة – قدرة المستخدم من الاضطلاع على جميع المخالفات الخاصة به – قدرة المستخدم على استخراج أي تصاريح خاصة بالمناسك الدينية – قدرة المستخدم على معرفة المواعيد حجوزاته بالجوازات – إتاحة مشاركة البطاقة الصحية لأقارب المستخدم – إتاحة الحجز للكشف عن فيروس كورونا ومعرفة نتائج الكشف وغيرها العديد من الخدمات الأخرى.

استفسار أحد المقيمين عن عدم استطاعته من التسجيل في تطبيق “توكلنا”

وقد تتوارد بعض الاستفسارات على التطبيق وقد توارد بالأسابيع السابقة تساؤل من شخص مقيم بالمملكة عن عدم قدرته على التسجيل في “توكلنا”، فكلما قام بإدخال بياناته تظهر له رسالة أنه عليه أن يقوم بمراجعة الجوازات.

وقد تم الإعلان من جانب التطبيق ان عدم تمكن الشخص من التسجيل هو أن هناك مشكلة في الأوراق الرسمية الخاصة بإقامته وعليه المراجعة مع الجوازات حتى تتم معالجة هذه المشكلة.

وقد أعلن الدكتور عبد الله الغامدي رئيس هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية أن تطبيق “توكلنا” هو من أنجح التطبيقات سواء على المستوى الصحي أو المستوى الإقليمي، وأن التطبيق يقوم على تقديم معلومات دقيقة للعديد من الخدمات منها الخدمة الصحية، وقد جاءت أهمية التطبيق نظراً لما تشهده المملكة في الآونة الأخيرة من تصاعد في أعداد المصابين بفيروس كورونا، وهو ما أدى إلى ارتفاع عمليات تحميل التطبيق وارتفاع عدد المستخدمين، وبهذا نكون قد أوضحنا مشكلة من المشاكل التي قد تواجه المستخدمين لتطبيق “توكلنا” ومعرفة الأسباب الخاصة بها.