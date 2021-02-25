نظام نور noor.. رابط وموعد تسجيل طلاب الأول ابتدائي 1442

صرح المسؤولين عن قبول التقديمات الخاصة بالصف الأول الابتدائي في نظام نور noor للعام القادم 1443 والذي يحين موعده في 21 من شهر محرم القادم، وقد أقرت وزارة التعليم السعودي بتحميل جميع القواعد والشروط التي يمكن على أساسها قبول الطلاب للعام الجديد، ولذا لم يجب على أولياء الأمور الدخول على نظام نور برقم الهوية ، والشروع في تسجيل الدخول على نظام نور ليتمكن من الإطلاع على التعميم المقدم من الوزارة.

نظام نور noor الالكتروني وإعلان وزارة التعليم عن بدء التسجيل للصف الأول

بعد إعلان وزارة التعليم عن تعمين التقديم للصف الأول الابتدائي لجميع الطلاب بكافة أنواع المدارس سواء كانت عامة أو قرآنية أو أجنبية، ولذلك يرغب الأهالي في التعرف على المواعيد الرسمية التي يمكن من خلالها بدء التسجيل لأبنائهم، بالمواعيد المحددة التي طرحتها الوزارة من أجل تلك المهمة، ويمكن الولوج لـ تسجيل الدخول نظام نور والتعرف على جميع المعلومات التي تمكن ولي الأمر من سهولة التسجيل داخل نظام نور والذي يمكن من خلاله رفع بيانات الطالب المتقدم.

مواعيد التسجيل في نظام نور بالنسبة للطلاب الجدد

يمكن لأولياء الأمور تسجيل الطلاب الجدد الذي يرغبون باللحاق بالمدارس حسب المواعيد التالية

التسجيل للطلاب قاطني المملكة العربية السعودية في مدارس تحفيظ كتاب الله مع المفاضلات من 11 من جمادي الأول 1442 حتي 24 من جمادي الآخر 1442

يتم عمل الإجراءات اللازمة لجميع الطلاب الذين تم تسجيلهم سابقا في نظام نور بداية من 25جماد الآخر حتي 13 من رجب

بداية من 25جماد الآخر حتي 13 من رجب يتم قبول طلبات الطلاب الراغبين بالولوج لأحد المدارس الأجنبية أو الأهلية من 11 من جماد الثاني حتي الانتهاء من العدد المطلوب

يمكن تسجيل من لديه أم من أصل سعودي داخل المدارس الحكومية والأجنبية منذ 14 من رجب 1442

تقدم طلبات الالتحاق المخصصة للقبائل والنازحين من 14 من شعبان

تسجيل أبناء العاملين بالمصالح الخاص أو الحكومية 19 من شهر رمضان

القيام بتسجيل جميع الأطفال بالحضانات بالكامل لجميع الأطفال من داخل وخارج البلاد 7 محرم 1442

يمكن الدخول للموقع الرسمي على نظام نور

وتدوين الرقم السري والإيميل

وإضافة رمز التحقق والنقر على كلمة تسجيل الدخول الموجودة أسفل الصفحة.

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خطوات تسجيل الدخول إلى نظام نور