نظام نور noor.. رابط وموعد تسجيل طلاب الأول ابتدائي 1442

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صرح المسؤولين عن قبول التقديمات الخاصة بالصف الأول الابتدائي في نظام نور noor للعام القادم 1443 والذي يحين موعده في 21 من شهر محرم القادم، وقد أقرت وزارة التعليم السعودي بتحميل جميع القواعد والشروط التي يمكن على أساسها قبول الطلاب للعام الجديد، ولذا لم يجب على أولياء الأمور الدخول على نظام نور برقم الهوية ، والشروع في تسجيل الدخول على نظام نور ليتمكن من الإطلاع على التعميم المقدم من الوزارة.نظام نور noor الالكتروني وإعلان وزارة التعليم عن بدء التسجيل للصف الأول
بعد إعلان وزارة التعليم عن تعمين التقديم للصف الأول الابتدائي لجميع الطلاب بكافة أنواع المدارس سواء كانت عامة أو قرآنية أو أجنبية، ولذلك يرغب الأهالي في التعرف على المواعيد الرسمية التي يمكن من خلالها بدء التسجيل لأبنائهم، بالمواعيد المحددة التي طرحتها الوزارة من أجل تلك المهمة، ويمكن الولوج لـ تسجيل الدخول نظام نور والتعرف على جميع المعلومات التي تمكن ولي الأمر من سهولة التسجيل داخل نظام نور والذي يمكن من خلاله رفع بيانات الطالب المتقدم.
مواعيد التسجيل في نظام نور بالنسبة للطلاب الجدد
يمكن لأولياء الأمور تسجيل الطلاب الجدد الذي يرغبون باللحاق بالمدارس حسب المواعيد التالية
- التسجيل للطلاب قاطني المملكة العربية السعودية في مدارس تحفيظ كتاب الله مع المفاضلات من 11 من جمادي الأول 1442 حتي 24 من جمادي الآخر 1442
- يتم عمل الإجراءات اللازمة لجميع الطلاب الذين تم تسجيلهم سابقا في نظام نور بداية من 25جماد الآخر حتي 13 من رجب
- يتم قبول طلبات الطلاب الراغبين بالولوج لأحد المدارس الأجنبية أو الأهلية من 11 من جماد الثاني حتي الانتهاء من العدد المطلوب
- يمكن تسجيل من لديه أم من أصل سعودي داخل المدارس الحكومية والأجنبية منذ 14 من رجب 1442
- تقدم طلبات الالتحاق المخصصة للقبائل والنازحين من 14 من شعبان
- تسجيل أبناء العاملين بالمصالح الخاص أو الحكومية 19 من شهر رمضان
- القيام بتسجيل جميع الأطفال بالحضانات بالكامل لجميع الأطفال من داخل وخارج البلاد 7 محرم 1442
- يمكن الدخول للموقع الرسمي على نظام نور
- وتدوين الرقم السري والإيميل
- وإضافة رمز التحقق والنقر على كلمة تسجيل الدخول الموجودة أسفل الصفحة.
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