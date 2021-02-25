قال بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، إن فريقه لم يكن فعالا بالقدر الكافي رغم انتصاره 2-صفر على بروسيا مونشنجلادباخ في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم الأربعاء.
ومدد مانشستر سيتي سلسلة انتصاراته إلى 19 مباراة متتالية بجميع المسابقات، لكن المدرب الإسباني قال إن فريقه كان يجب أن يتعامل بشكل أفضل مع الفرص التي أتيحت له أمام نظيره الألماني.
وأضاف غوارديولا: "مباريات الذهاب دائما ما تكون أصعب. يجب أن نكون أكثر فاعلية في الهجوم. فرصة الانفراد (من غابرييل جيسوس) أمام الحارس. في هذه المسابقة يجب أن تكون مثاليا لضمان العبور للدور التالي".
وأضاف جيسوس الهدف الثاني في الدقيقة 65، لكن قبل ذلك بعشر دقائق أضاع فرصة انفراد، عندما تردد في مواجهة الحارس يان سومر.
وقال غوارديولا: "في المجمل، كان فوزا جيدا. سيطرنا على المباراة وحصل المنافس على فرصة واحدة في آخر لعبة. لسوء الحظ لم نلعب بفاعلية بالقدر الكافي في الهجوم خاصة عندما أتيحت لنا فرصة الانفراد بالحارس. يجب أن نطور ذلك".
وكان الفريق الألماني يعلم أن منافسه سيستحوذ على الكرة ولن يحصل سوى على عدد قليل من الفرص لتشكيل خطورة على سيتي الذي لم يسبق أن خسر مواجهة أوروبية بعد الفوز في الذهاب خارج أرضه.
ولم يواجه سيتي أي مشكلة أمام نظيره الألماني سوى في نهاية الوقت المحتسب بدل الضائع وهز الشباك عبر برناردو سيلفا وجيسوس ليكون المرشح لبلوغ دور الثمانية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رغم الفوز.. غوارديولا يبدي "عدم رضاه" عن سيتي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.