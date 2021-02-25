بايدن يعلن قرارا جديدا لـ الخلاص من كورونا

جدة - نرمين السيد - وقال بايدن، فى رسالة وجهها للكونجرس، مساء أمس الأربعاء، إنه قرر تمديد نظام حالة الطوارئ ليستمر بعد 1 مارس 2021، مشددا على أن هذا الإجراء ضرورى لمواجهة الجائحة.

وأضاف الرئيس الأمريكى أن أزمة كورونا لا تزال تشكل خطرا ملموسا للصحة العامة والأمن فى الدولة، مشددا على أن المرض أودى بحياة أكثر من 500 ألف شخص حتى الآن.