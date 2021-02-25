مقتل 36 شخصا فى هجومين لـ العصابات المسلحة شمال نيجيريا

جدة - نرمين السيد - ونفذت جماعات مسلحة سلسلة هجمات خلال الـ48 ساعة الماضية، سقط فيها 18 قتيلا فى ولايتى كادونا وكاتسينا، كما أصيب عدد آخر، وأحرق المهاجمون منازل وهجّروا قرويين بالولايتين.

وأشارت رويترز إلى أن تلك الهجمات دفع ثمنها المئات من الأبرياء شمال نيجيريا على أيدى عصابات إجرامية تنفذ عمليات سطو وخطف.