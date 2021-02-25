الإكوادور.. مقتل العشرات في معركة عصابات عنيفة بالسجون

رفعت الإكوادور عدد قتلى أعمال الشغب في أربعة سجون إلى 79 وقالت إن السلطات استعادت السيطرة بعد واحدة من أكثر حوادث العنف في السجون دموية في تاريخها.

وتمركزت الشرطة والقوات عند مراكز احتجاز في مدن جواياكويل وكوينكا ولاتاكونجا حيث تقاتلت العصابات الثلاثاء بأسلحة يدوية فيما قالت السلطات إنه اندلاع منسق للعنف، وفقًا لوكالة "رويترز".

وبدأت العصابات معركة على الزعامة داخل نظام السجون في ديسمبر عندما قُتل زعيم لوس تشونيروس، التي تعتبر أقوى عصابة في النظام، في مركز تسوق بعد عدة أشهر من إطلاق سراحه.

ووقعت عدة مواجهات أمس في مناطق ذات إجراءات أمنية مشددة في سجني جواياكويل وكوينكا.