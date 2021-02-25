إريتريا : ليسنا طرفا فى النزاع بين السودان وإثيوبيا

جدة - نرمين السيد - ووفقًأ لوكالة الأنباء السودانية "سونا"، بعث رئيس إريتريا، أسياس أفورقى رسالة إلى رئيس الوزراء السودانى عبدالله حمدوك، قال فيها، إن العلاقة بين السودان ودول الجوار يجب أن تقوم على مبدأ المصالح المشتركة والسيادة الوطنية.

ووصل الخرطوم، أمس الأربعاء، وفد إريترى ضم ضم "يماني قبراب" مستشار الرئيس ووزير الخارجية عثمان صالح.

وأبدى حمدوك ترحجحيبه برسالة "أفورقى" وزيارة موفَدَيه، مشيرًا إلى أن موقف ثابت من أن قضية الحدود واضحة ولا نزاع حول ترسيمها.

والتقى الوفد الإريترى مع رئيس مجلس السيادة السودانى عبد الفتاح البرهان، حيث أكد الطرفان على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين بما يخدم مصالح شعبيهما.