"الصحة التركية": تسجيل 72 وفاة و9561 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة التركية تسجيل 72 حالة وفاة و9 آلاف و651 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.
وأوضحت الوزارة، في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم الخميس، أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 28 ألفًا و285 حالة فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى مليونين و665 ألفًا و194 شخصًا.
وأشارت إلى أن حصيلة المتعافين من الإصابة بالفيروس ارتفعت إلى مليونين و540 ألفًا و293 متعافيًا بعد تسجيل 5 آلاف و297 حالة شفاء جديدة.
وفي 18 فبراير الحالي، أعلنت الوزارة أن أكثر من 5 ملايين شخص حصلوا على الجرعة الأولى من لقاح "سينوفاك" الصيني المضاد لفيروس كورونا، في إطار حملة بدأت قبل شهر في تركيا.
وشرعت أنقرة في حملة التطعيمات في 14 يناير الماضي، بدءا بالعاملين في قطاع الصحة وكبار السن.
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