"الصحة البرازيلية": تسجيل 66 ألفا و588 إصابة و1428 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية عن تسجيلها 66 ألفًا و588 إصابة وألف و428 وفاة جديدة بفيروس كورونا، وهو ما يمثل ارتفاعًا ملموسًا لكلا المؤشرين.

وأفادت الوزارة في إحصائية يومية أوردتها قناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم الخميس، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 66 ألفًا و588 إصابة ليصل العدد الإجمالي إلى 10 ملايين و324 ألفًا و463 حالة، ووصلت حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 249 ألفًا و957 شخصًا.

وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند، ومع ذلك أكدت السلطات الصحية أن الإحصائية الرسمية قد تختلف بدرجة ملموسة عن الأعداد الحقيقية لأن الفحوص لم تشمل كل المصابين.