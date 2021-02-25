خطوات انشاء حساب على منصة مدرستي التعليمية للتعلم الإلكتروني عن بعد في المملكة

خطوات انشاء حساب على منصة مدرستي الالكترونية لمواصلة التعلم عن بعد في المملكة العربية السعودية وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أعلنت عنها وزارة التعليم بالمملكة في حرص جهات الدولة على صحة أبنائها الطلبة والطلاب وجميع القائمين على العملية التعليمية مع الحرص الكامل لاستمرار الطلاب في التحصيل العلمي، وتأتي تلك القواعد والإجراءات الجديدة بالتزامن مع انتشار جائحة فيروس كورونا والتي أطاحت بالعديد من الأفراد كما خلفت العديد من المصابين ورائها، وقد قامت وزارة التعليم بالتعامل مع الازمة الراهنة باطلاق منصات التعليم الالكترونية لكي يواصل الطلاب بمختلف مراحلهم الدراسية مسار منهجية التعليم الخاص.

منصة مدرستي للتعليم الالكتروني

وقامت وزارة التعليم السعودي بالتعاون مع وزارة الاتصالات والتكنولوجيا بتدشين منصة مدرستي الالكترونية للتعليم عن بعد والتي قامت بمحاكاة اليوم الدراسي العادي الذي كان يعيش به الطالب قبل الازمة، وبالفعل تم تحديد مواعيد خاصة لمختلف المراحل الدراسية حيث يبدأ اليوم الدراسي الخاص بطلاب وطالبات المرحلة المتوسطة والثانوية في الصباح بينما يبدأ طلاب المرحلة الابتدائية يومهم الدراسي في عصر اليوم، حيث يقوم ولي أمر الطالب بتسجيل دخوله على المنصة وفقا لاسم المستخدم وكلمة المرور، ليتمكن الطالب من متابعة يومه الدراسي ابتداء من طابور الصباح وحتى نهاية الحصص المدرسية الخاصة به وفقا للجدول المنهجي الخاص بمواده الدراسية المقررة على مدار اليوم.

خطوات انشاء حساب على منصة مدرستي

أما عن خطوات انشاء حساب للطالب على منصة مدرستي التعليمية الالكترونية لمتابعة الخطة الدراسية التي قامت وزارة التعليم بوضعها لمختلف الطلاب بجميع مراحلهم الدراسية هي:

يقوم الطالب في البداية بتحميل تطبيق توكلنا من خلال متجر جوجل بلاي او متجر الايفون.

اختيار تبويب منصة مدرستي.

الضغط على تسجيل الدخول بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور المستخدمة في التطبيق.

بعد تسجيل الدخول يقوم الطالب باختيار المرحلة الدراسية الخاصة به، لمتابعة واستذكار الدروس الخاصة به.

وقد قامت وزارة التعليم السعودي أيضا بإطلاق عدد من القنوات التعليمية الفضائية فيما يقارب 26 قناة حتى يتمكن الطلاب من متابعة الشرح المفصل لدروسهم، كما يمكن البحث على الفيديوهات الخاصة بشروحات المناهج والتي وفرتها الوزارة من خلال منصتها الإلكترونية على اليوتيوب.