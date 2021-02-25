جدة - نرمين السيد - وقال بايدن، إن "قرار ترامب حرم الأسر من الالتقاء فى الولايات المتحدة وأضر بالأنشطة التجارية والاقتصادية بها"، فيما ترك الرئيس حظرا آخر على دخول معظم العمالة الأجنبية المؤقتة. وكان ترامب قد أصدر الحظر العام الماضى، قائلا إنه مطلوب لحماية العمالة فى الولايات المتحدة وسط ارتفاع البطالة بسبب جائحة كورونا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بايدن يلغى قرارا جديدا لترامب يخص الهجرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.