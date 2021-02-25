هذا ما طلبه نتنياهو من بايدن عبر الهاتف

كشف موقع "والاه" العبري النقاب عن أحد مطالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال اللقاء الهاتفي بينهما قبل أيام.
ووفقًا للموقع العبري، طلب نتنياهو من بايدن عدم رفع العقوبات التي فرضها ترامب على المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي المنتهية ولايتها خوفا من الإضرار بجهود إسرائيل لمنع التحقيق في أحداث بالضفة الغربية وقطاع غزة.
وأوضح الموقع العبري أن هذه القضية أثيرت أيضًا في محادثات بين كبار المسئولين الإسرائيليين والأمريكيين، بعد قرار المحكمة الدولية بتطبيق قوانينها على الأراضي الفلسطينية.
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