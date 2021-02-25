رئيس الصين يعلن القضاء الكامل على الفقر المدقع في بلاده

أعلن الرئيس الصيني "شي جين بينج" اليوم الخميس أن بلاده حققت "انتصارا كاملا" في معركتها ضد الفقر، وأن الصين حققت هدف التخفيف من حدة الفقر المحدد في أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030 قبل عشر سنوات من الموعد المحدد.

وقال بينج -في كلمة ألقاها اليوم في بكين خلال احتفالية بإنجازات الصين، في القضاء على الفقر المدقع وتكريم نماذجها المثالية في مكافحة الفقر- إنه تم القضاء على الفقر المدقع في أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، وأنه على مدى السنوات الثماني الماضية، تم انتشال 98.99 مليون من سكان الريف الفقراء الذين يعيشون تحت خط الفقر الحالي من براثن الفقر، وتمت إزالة جميع المحافظات الفقيرة البالغ عددها 832 محافظة و128 ألف قرية فقيرة من قائمة الفقر.

وأضاف بينج أنه منذ إطلاق الإصلاح والانفتاح في أواخر السبعينيات، تخلص 770 مليونًا، من سكان الريف الفقراء من الفقر وفقا لخط الفقر الحالي في الصين، وأن بلاده استثمرت أموالا حكومية متراكمة بلغت نحو 1.6 تريليون يوان (حوالي 246 مليار دولار) للتخفيف من حدة الفقر خلال السنوات الثماني الماضية.

وتابع بينج أنه وفقا لخط الفقر العالمي للبنك الدولي، فإن عدد الصينيين الذين خرجوا من دائرة الفقر خلال السنوات الـ40 الماضية يمثل أكثر من 70% من الإجمالي العالمي، مؤكدا أهمية بذل الجهود لمنع السيناريو الذي ينزلق فيه السكان إلى الفقر مرة أخرى على نطاق واسع.