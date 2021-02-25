قدمت اللقاحات لدول مختلفة ومنعتها عن الفلسطينيين.. سيناتور أمريكي يهاجم إسرائيل

هاجم السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز، اليوم الخميس، إسرائيل عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" لنقلها لقاحات إلى دول مختلفة في العالم، ومنعها عن الفلسطينيين.

وقال ساندرز إن إسرائيل بصفتها قوة محتلة، فهي مسئولة عن صحة جميع الأشخاص الخاضعين لسيطرتها، مشيرًا إلى أنها ملزمة بتقديم اللقاحات للفلسطينيين.

وأضاف أن بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، يستخدم اللقاحات لمكافأة حلفائه الأجانب، بينما لا يزال الكثير من الفلسطينيين ينتظرون الحصول عليه.