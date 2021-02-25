مظاهرات فى إسرائيل واليهود المتشددون يقتحمون مبنى بلدية القدس

أفادت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن العشرات من طائفة الحريديم اقتحموا مبنى بلدية القدس أثناء تظاهرة نظموها أمام المبنى.

ووفقًا للصحيفة العبرية، اقتحم العشرات من المتظاهرين الحريديم مبنى بلدية القدس، احتجاجًا على أعمال السكك الحديدية الخفيفة في الأحياء الحريدية.

وأوضحت الصحيفة أن المتظاهرين تسببوا في أضرار جسيمة في المكان، هاجموا أجهزة الكمبيوتر والطابعات والنوافذ وأواني الزهور وسكبوا السوائل على الأجهزة.