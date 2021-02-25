رابط مدرستي التعليمية للدخول الى المنصة وتسجيل الدخول بسهولة 1442

يسعى جميع الطلاب في المملكة العربية السعودية في الوقت الحالي على الحصول على الرابط الصحيح لمنصة مدرستي التعليمية، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم السعودية عن تغيير رابط مدرستي التعليمية لتحديث بعض الخدمات بها بعد المشاكل التي أعلن عنها الطلاب في الفصل الدراسي الأول، ويمكن من خلال هذه المنصة إجراء العديد من الخدمات من تلقى الدروس التعليمية الخاصة بهم، واستكمال العام الدراسي الذي يدرسون فيه بدون الذهاب إلى المدرسة والحصول على كافة ما يريدونه من خلال المنصة الالكترونية للمدرسة التعليمية على الانترنت والمعروفة باسم مدرستي، وسنقدم لكم من خلال هذا الموضوع رابط مدرستي التعليمية وخطوات تسجيل الدخول إلى المنصة.

رابط مدرستي التعليمية

تعمل منصة مدرستي التعليمية يومياً للفصول الافتراضية بدء من السادسة صباحاً حسب توقيت المملكة العربية السعودية حتى مساء نفس اليوم، إلا أن موقع مدرستي كذلك مخصصة لحل الواجب اليومي والاستعلام عن نتائج الامتحانات والعديد من خدمات الطلاب الاخرى، لذا يعمل الموقع على مدار 24 ساعة أمام كل طالب او معلم او ولي الامر، ويمكن في أي وقت أن يقوم الطالب بالدخول إلى المنصة والمذاكرة ومشاهدة شرح الدروس من خلالها.

أولًا قم بالدخول إلى رابط منصة مدرستي المحدث الذي أعلنت عنه الوزارة. قم بالضغط على تسجيل الدخول. قم بكتابة اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة بك. قم بالنقر على “تسجيل الدخول”. وإذا لم تكن تمتلك حساب أو قد نسيت كلمة السر قم بالضغط على “إنشاء حساب جديد” في أقصى يمين الصفحة. قم بكتابة جميع البيانات المطلوبه منك والضغط على إنشاء حساب. قم بحفظ كلمة السر واسم المستخدم لاستخدامهم في وقت لاحق. وهكذا يتم تسجيل دخول منصة مدرستي التعليمية 1442.

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الدخول إلى منصة مدرستي التعليمية 1442