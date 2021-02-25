طرق مدفوعة ومجانية لشحن شدات ببجي 2021 والحصول على آلاف الشدات

خطوات شحن شدات ببجي، في الآونة الأخيرة ظهرت عدة ألعاب حازت على إعجاب كثير من اللاعبين من دول عربية وغيرها إلا إن هذه الألعاب قد اشتهرت كثير ولكن لم تستمر لفترة طويلة، ومن أكثر الألعاب التي استوطنت في نفوس اللاعبين هي لعبة ببجي فعدد اللاعبين بها باستمرار دائما حيث تشير بعد الإحصائيات انهم وصلوا إلى 500 مليون وهم من جميع الفئات فلا يقتصر الأمر على الشباب فقط، ولذلك سنقدم إليكم أفضل طريقة لشحن شدات ببجي مجانا.

شحن شدات ببجي 2021

ربما يتعجب الكثيرين لغير اللاعبين عند سماع أن هناك شحن لشدات ببجي ويتسائل كثيرا في نفسه عن تلك الخطوات وما هي في الأساس ولكن للإجابة على هذا السؤال علينا معرفة:

أولا أن هذه الشدات ماهي إلا عبارة عن عملات في لعبة ببجي ويطلق عليها (cu) والتي يتم عن طريقها شحن الخاص بالرويال، والرويال هو المميزات التي يكتسبها اللاعب داخل اللعبة من ملابس، للقتال وأسلحة، وتميز اللاعبين بعضهم عن بعض.

طريقة شحن شدات ببجي

هناك عدة خطوات لشحن شدات ببجي وعدة مواقع مختلفة لشحنها ولكن عزيزي المتصفح عليك الحذر عند دخول تلك المواقع لأن اغلب هذه المواقع غير أمنه وقد تكون ضاره، وعلى الجانب الأخر هناك مواقع أخرى مشهورة ومضمونه لدي اللاعبين مثل موقع بطاقتي في المملكة العربية السعودية وغيرهم، ويتم الشحن منها عن طريق البطاقة ويتم شراء البطاقة عن طريق الحساب الخاص بلاعب، أو من خلال موقع شحن شدات ببجي Midasbuy، ويكون من خلال إدخال الأيدي الخاص باللاعب واختيار عدد الشدات وطريقة الدفع، ثم تحصل على الشدات، أما عن طرق شحن شدات مجانا فيكون من خلال الخطوات التالية:

شحن UC ببجي مجانا

يكون ذلك من خلال استخدام التطبيقات التي تُحمل من المتجر، وتنفيذ المهام الموجودة بداخلها، وبالتالي سوف تحصل على نقاط في المقابل، قم بتحويلها إلى شدات مجاناً، ومن هذه التطبيقات mgamer، cash for app، free uc.