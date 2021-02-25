الهند وباكستان يتفقان على وقف إطلاق النار في كشمير

قال الجيشان الهندي والباكستاني، اليوم الخميس، إنهما اتفقا على وقف إطلاق النار على الحدود المتنازع عليها في كشمير، حيث تكرر تبادل إطلاق النار في الأشهر الأخيرة.
وذكر بيان مشترك أن قادة العمليات العسكرية في البلدين تحدثوا عبر الهاتف واتفقا على مناقشة "مخاوف بعضهما البعض التي قد تعكر صفو السلام وتؤدي إلى أعمال عنف في منطقة الهيمالايا".
وتوتر الوضع بين الهند وباكستان بعد 5 أغسطس 2019، بعدما أعلنت نيودلهي عن قرارها إلغاء نظام الحكم الذاتي لإقليمي جامو وكشمير، وجعلهما اثنين من الأقاليم الاتحادية (الوحدات الإدارية التي لها حقوق أقل من الدولة). وللقيام بذلك، ألغى البرلمان الهندي المادة 370 من الدستور، التي أعطت الولاية وضعا خاصا.
وخلال الصراع على كشمير خاضت باكستان والهند 3 حروب أعوام 1948 و1965 و1971 أسفرت عن مقتل نحو 70 ألفا من الطرفين.
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