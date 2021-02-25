برتبة رائد.. الجيش الإسرائيلي يعتقل ضابطا بالشرطة الفلسطينية لهذا السبب

اعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي ضابطا فلسطينيا، بعدما اقتحمت منزله في قرية اوصرين جنوب نابلس، بحسب ما رود في وسائل الإعلام العبرية.

وذكر مراسل الشؤون العربية بقناة "كان" العبرية، جال بيرجير، اليوم الخميس، أن قوات الجيش اعتقلت ضابطا من الشرطة الفلسطينية، برتبة رائد.

وقال بيرجير، إن قوات الجيش الإسرائيلي، اعتقلت الرائد رسلان العديلي، لأنه قام بوقت سابق بالتلويح بإستخدام سلاحه ضد سيارة إسرائيلية.

وأشار المراسل جال بيرجير، الى أن هذه الحادثة وقعت في شهر مايو بالعام الماضي، في منطقة حوارة جنوبي نابلس.