نفذت الشرطة الألمانية صباح اليوم الخميس حملة مداهمات كبير على مقرات إسلامية مشبوهة. وقامت الشرطة الألمانية، بتنفيذ حملة مداهمات في برلين وبراندنبورج على مقرات إسلامية يشتبه بعلاقتها مع جماعات متطرفة. وجاءت عملية المداهمة بعد أقل من يوم على إصدار محكمة ألمانية، يوم الأربعاء، حكمًا بالسجن 10 سنوات ونصف السنة على عراقي يكنى بـ"أبو ولاء"، الذي جرى وصفُه بـ"العقل المدبر" لتنظيم داعش الإرهابي في ألمانيا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد حظر جماعة إسلامية متطرفة.. حملة مداهمات كبيرة في برلين وعدة مدن ألمانية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.