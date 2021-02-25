الهند تسجل أعلى حصيلة إصابات منذ نهاية يناير الماضى

جدة - نرمين السيد - وذكرت، فى بيان لها، أن أكثر من نصف الإصابات من ولاية مهاراشترا الغربية، أغنى ولايات الهند، إذ سجلت وحدها 8.807 إصابات.

ورصدت الهند 11.05 مليون إصابة منذ تفشى المرض فيها، مما يجعلها فى المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة من حيث عدد المصابين. وتعاود أعداد الحالات اليومية الزيادة بعد انحسارها فى الأشهر القليلة الماضية.