عاجل.. ألمانيا تشن حملة مداهمات ضد جمعية تركية على صلة بـ داعش

جدة - نرمين السيد - ونقلت صحيفة "بيلد" الألمانية عن مصادر أمنية قولها إن الشرطة شنت فى العديد من مقاطعات برلين وفى براندنبورج منذ الساعة 6 صباحًا مداهمات ضد جمعية "تركية عربية" قريبة من تنظيم "داعش" الإرهابي.
وأوضحت المصادر أن "حوالى 800 من عناصر القوات الخاصة فى الشرطة قاموا بتفتيش أهداف فى مناطق ماركيشيس فيرتيل ونيوكولن ويدينج وتيرجارتن فى برلين"، مضيفة "هناك مداهمات أيضا فى مقاطعة براندنبورج".
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