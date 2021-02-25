عاجل.. الجيش الأرمينى يطالب رئيس الوزراء وحكومته بالاستقالة

جدة - نرمين السيد - طالب الجيش الأرمينى باستقالة حكومة رئيس الوزراء نيكول باشينيان، مشددا على أنه لم يعد قادرا على "اتخاذ قرارات مناسبة فى الظروف العصيبة والمصيرية الحالية".





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