إصابات كورونا حول العالم تتخطى 112 مليون حالة

جدة - نرمين السيد - قال موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكى- إن إجمالى إصابات كورونا فى العالم وصلت إلى 112 مليونا و536 ألفا و726 حالة، فيما ارتفع إجمالى الوفيات جراء الإصابة بالفيروس فى العالم إلى مليونين و497 ألفا و263 حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وإسبانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا والأرجنتين وكولومبيا والمكسيك وألمانيا وبولندا وبيرو وإيران.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.