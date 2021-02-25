فيسبوك تعاقب جيش ميانمار

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة "فيسبوك" اليوم الخميس، أنها حظرت على جيش ميانمار استخدام موقعها وتطبيق إنستجرام، وذلك بالتزامن مع استمرار المظاهرات الواقعة فى البلاد بعد استيلاء الجيش على السلطة.





وقالت الشركة فى مدونة "الأحداث منذ انقلاب الأول من فبراير، ومنها العنف الدامي، عجلت بضرورة هذا الحظر.. نعتقد بأن مخاطر السماح لجيش ميانمار باستخدام فيسبوك وإنستجرام كبيرة للغاية". وكان جيش ميانمار، استولى على السلطة، بعدما زعم حدوث تزوير فى انتخابات الثامن من نوفمبر التى اكتسحها حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية بزعامة أونج سان سو تشى، واعتقلها وكثيرا من قيادات الحزب.

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