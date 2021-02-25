انقلاب عسكري.. الجيش الأرميني يطالب الحكومة بالاستقالة

طالبت هيئة الأركان العامة في الجيش الأرميني، باستقالة حكومة رئيس الوزراء نيكول باشينيان، مشددة على أنها لم تعد قادرة على "اتخاذ قرارات مناسبة في الظروف العصيبة والمصيرية الحالية". ووصف باشينيان بيان هيئة الأركان العامة بمحاولة انقلاب عسكري ويدعو أنصاره للتجمع أمام مقر الحكومة. وأكد رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان أن هناك محاولة انقلاب عسكري في البلاد.

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