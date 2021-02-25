استطلاع دولي: مسقط أفضل مدينة عربية لمعيشة المغتربين

صنفت شبكة "انترنيشنز" العالمية، مدينة مسقط العُمانية كأفضل مدينة عربية لمعيشة المغتربين، وذلك خلال استطلاع خاص أجرته الشبكة لعام 2020م، ونشرت تفاصيله مؤخرًا على موقعها الإلكتروني.

ووفقًا لنتيجة استطلاع الشبكة العالمية، حازت مسقط على المركز الرابع عشر عالميًا والأول عربيًا تليها الدوحة، وصُنفت مدينة فالنسيا الإسبانية كأفضل مدينة في العالم لمعيشة المغتربين تليها مدينة اليكانتي في إسبانيا أيضًا، ثم لشبونة في البرتغال، ثم مدينة بنما، ثم سنغافورة.

وأكدت الشبكة – التي مقرها ألمانيا - أن الاستطلاع شمل 15000 مشارك من جميع أنحاء العالم، يمثلون 173 جنسية ويعيشون في 181 دولة أو منطقة حول العالم.

وأشارت إلى أنه تم التركيز على مجالين لهما أهمية خاصة للعديد من الأشخاص المتنقلين على مستوى العالم، هما: وسائل الراحة لأسلوب الحياة الحضري، والرغبة في عيش حياة أكثر خضرة واستدامة.

وأضافت، أن الاستطلاع ركز أيضًا على جودة الحياة الحضرية والاستقرار وحياة العمل الحضرية والتمويل والإسكان فضلًا عن تكلفة المعيشة المحلية، مما يوفر نظرة عامة على أفضل وأسوأ المدن للمغتربين في جميع أنحاء العالم.