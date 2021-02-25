عمان.. وزير الصحة يوضح سبب منع قدوم المسافرين من عدة دول

قال الدكتور أحمد السعيدي وزير الصحة العماني إن قرار اللجنة العليا منع قدوم المسافرين من عدة دول بداية هذا الأسبوع يعود إلى نسبة إيجابية فحوصات كوفيد ١٩ للقادمين من تلك الدول حيث تجاوزت بعضها الـ ٢٠% .

وأضاف السعيدي خلال المؤتمر الصحفي للجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا "كوفيد19" نقلته الشبيبة، أن السلطنة من الدول الأولى في الحصول على التطعيمات لافتا إلى أنه يوجد شح كبير في توفير التطعيمات على المستوى العالمي .

وأوضح وزير الصحة العماني :"مازال البعض لا يثق بلقاح استرازنيكا ويصر على تلقي لقاح فايزر، يجب أن يطمئن الجميع أن السلطنة لا يمكن أن تخطو أي خطوة من غير التأكد أولا من مأمونية أي لقاح وفاعليته واللقاحات متشابهة مع اختلاف شركات التصنيع فقط وخصوصية حفظ كل دواء".