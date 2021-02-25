أواصرنا مشتركة.. ولي عهد البحرين: نعتز بعلاقتنا مع مصر وسنواصل تعزيزها

أكد ولي عهد البحرين رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، أن الأمة العربية بحاجة إلى مزيد من التكاتف وبناء العلاقات وفق المصالح المشتركة على أسس جديدة وعصرية.

وقال ولي عهد البحرين، في أول لقاء مع الصحف المحلية منذ توليه رئاسة الوزراء: "علاقتنا مع جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية هي محل اعتزاز، ولدينا أواصر مشتركة وسنواصل تعزيز علاقتنا معهم، وبقية الدول العربية الشقيقة".

وأضاف: "مسيرة العمل الوطني في مملكة البحرين مسيرة طموحة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، ومنذ إقرار ميثاق العمل الوطني ومبادؤه هي نهجٌ للوطن، ومن الميثاق انطلقنا وسنواصل".

وتابع الأمير سلمان بن حمد: "إن ميثاق العمل الوطني مرتكز الجهود الوطنية ويمثل الرؤية الشاملة لنماء وازدهار الوطن، وسنواصل العمل على تحقيق تطلعات رؤية البحرين الاقتصادية 2030 من خلال برنامج الحكومة وإطار البرامج الحكومية ذات الأولوية تحقيقًا للغايات المنشودة".

وقال ولي عهد البحرين: "أفتخر بما لدينا من كفاءات وطنية وما يتميزون به من حب التحدي وعشق الإنجاز، وهو مصدر اعتزاز وتقدير لدينا، وأنا متفائل بمستقبل واعد للوطن ولكافة أبنائه، فما حققناه في التصدي لفيروس كورونا يثبت بأن لدينا تلاحمًا وتكاتفًا وعزيمة".

وأضاف: "أود أن أؤكد لكم أن للصحافة المحلية دورًا رائدًا حمله مؤسسوها، وتسيرون على نهجهم كشركاء في التنمية والبناء والتطوير، وأن كل ما تكتبونه يصل إلينا ونضعه محل اهتمام من أجل التطوير، وأتمنى منكم مواصلة الكتابة والتعبير بحرية مسؤولة من أجل البحرين الغالية وأبنائها الأعزاء، ومشاركتنا نبض المجتمع من خلال أمانة الأقلام التي تحملونها".