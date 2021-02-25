انقلاب عسكري.. رئيس الوزراء الأرمني يعلن إقالة رئيس أركان الجيش

ندد رئيس الوزراء الأرميني نيكول باتشينيان اليوم الخميس، بمحاولة انقلاب عسكري في بلاده بعد أن طالبت هيئة أركان الجيش باستقالة حكومته.

وكتب باشينيان على صفحته في موقع فيسبوك "أعتبر أن بيان هيئة الأركان محاولة لانقلاب عسكري أدعو جميع أنصارنا للتجمع في ساحة الجمهورية" في يريفان.

وطالبت هيئة الأركان العامة في الجيش الأرميني، باستقالة حكومة رئيس الوزراء نيكول باشينيان، مشددة على أنها لم تعد قادرة على "اتخاذ قرارات مناسبة في الظروف العصيبة والمصيرية الحالية".