3 ملايين و400 ألف جرعة.. وزير الصحة العراقي: أول دفعة من لقاح كورونا تصل البلاد السبت

أعلن وزير الصحة العراقي حسن التميمي اليوم، الخميس، وصول أول دفعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا إلى البلاد بعد غد، السبت.
وقال التميمي- في تصريحات لقناة "السومرية نيوز" - إن "أول دفعة من لقاح فيروس كورونا ستصل العراق من الصين، بواقع 3 ملايين و400 ألف جرعة".
وأضاف أن "مبالغ جرعات اللقاح من شركة كوفاكس مدفوعة كاملة من البنك المركزي العراقي، وستصل جرعات أخرى من الصين يوم الاثنين المقبل".
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