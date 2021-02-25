نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم الوطني الكويتي أل 60 اليوم 25/فبراير من كل عام وتعرف تاريخ دولة الكويت ومسيرة النهضة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحتفل اليوم الخميس الموافق 25 من شهر فبراير من كل عام ميلادي باليوم الوطني الكويتي، والذي يتوافق مع عيد جلوس الأمير على العرش، ويحتفل المواطنين بهذه المناسبة بالخروج إلي الشوارع وترديد الأغاني الوطنية والذهاب إلي المتنزهات داخل الكويت، تعيش دولة الكويت أزهى عصورها من حيث رفاهية المواطنين وجودة الحياة، فدولة الكويت من أغنى الدول ومن أعلى الدول من حيث دخل الفرد سنوياً، وتعمل الحكومة الكويتية على تقديم كل سبل الراحة للمواطنين والمقيمين على أراضيها، وفيما يلي تاريخ أحتفال الكويتين بهذه المناسبة.

اليوم الوطني الكويتي أل 60 للاستقلال

استقلت دولة الكويت عن المملكة المتحدة عام 1961 ميلادي وتحديداً يوم 29 من شهر يونيو، في عهد الشيخ / عبد الله السالم الصباح مؤسس دولة الكويت الحديثة، وباعث نهضتها وتم وأعتبر هذا اليوم هو عيد جلوس الأمير على العرش، وكان الكويتيون يعانون في الاحتفالات في هذا التاريخ نظراً لإرتاع درجات الحرارة في هذا الوقت من كل عام، وفي عام 1964 صدر المرسوم الأميري بدمج الاحتفال بعيد جلوس الأمير مع الاحتفال باليوم الوطني في مناسبة واحدة، وهو العيد الوطني الكويتي، وجعل هذا اليوم هو يوم 25 فبراير من كل عام، وترجع تحديد هذا اليوم إلي أعتدال المناخ في هذا الوقت في دولة الكويت.

أجازة العيد الوطني الكويتي 2021

تعطي الحكومة الكويتية المواطنين والمقيمين في الكويت هذا اليوم عطلة رسمية، للعاملين في القطاع العام والقطاع الخاص حتى يتمكن المواطنين من الاحتفال بهذه المناسبة.

نبذة عن دولة الكويت

دولة الكويت هي دولة عربية خليجية أسلامية تقع في شبه الجزيرة العربية،يرجع تاريخ أنشاءها إلي 400 سنة سابقة وتحديداً في القرن السابع عشر ،بدأت أسرة أل صباح مؤسسة الدولة في السكن في مدينة الكويت بعد أن كانت تتبع حكم بني خالد، وتشتهر الكويت بتجارة الؤلؤ مع الهند، ومع الوقت بدأ دولة الكويت تعلوا وتطور في كل المجالات بدأت أخذ بالعلم الحديث في كل مناحي الحياة، حتى أصبحت من الدول المتقدمة في كل شيء.